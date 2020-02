Vinattieri (UPS): “Bene l’integrazione ma Qualità e Servizi si occupi di pasti, non di politica”

SIGNA – É di ieri, come riportato anche da Piananotizie, la notizia che giovedì prossimo, 13 febbraio, Qualità e Servizi promuoverà “un menu tipicamente cinese nelle scuole di Calenzano, Campi, Sesto e Signa in segno di solidarietà verso la comunità cinese, largamente presente nei quattro Comuni, ma anche come occasione di scoperta, dialogo e interazione tra culture contro i pregiudizi e l’intolleranza che si sono viste in questi giorni in tante zone del Paese e di cui soprattutto i bambini rischiano di essere vittime”. Una decisione su cui è intervenuto il capo gruppo di Uniti per Signa Gianni Vinattieri: “Sull’iniziativa molto da chiarire sulle parole di Fossati (ex politico?) e Ciappi (prossimo politico?). Bene la solidarietà. Bene l’integrazione. Bene la condivisione culturale. Ma i vertici di Qualità e Servizi si occupino di pasti (per cui sono lautamente pagati) e non di politica”.