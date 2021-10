Vinattieri (UPS): “Giusto valorizzare il simbolo della medaglia d’argento sul sito istituzionale: la giunta riveda la sua posizione”

SIGNA – Il capo gruppo di Uniti per Signa, Gianni Vinattieri, entra nel merito di una questione che può essere definita sia tecnica che politica: “Il Comune di Signa – spiega – è insignito della Medaglia d’argento al merito civile in quanto “Fiorente centro industriale vicino a Firenze, occupato dall’esercito tedesco, oltre alla requisizione delle […]

SIGNA – Il capo gruppo di Uniti per Signa, Gianni Vinattieri, entra nel merito di una questione che può essere definita sia tecnica che politica: “Il Comune di Signa – spiega – è insignito della Medaglia d’argento al merito civile in quanto “Fiorente centro industriale vicino a Firenze, occupato dall’esercito tedesco, oltre alla requisizione delle sue più importanti fabbriche, subì vessazioni da parte delle truppe naziste e continui bombardamenti alleati, che causarono numerose vittime e danni agli edifici. La popolazione, con coraggiosa determinazione ed altissima dignità morale, si sollevò contro il nemico, partecipando con gruppi partigiani alla Resistenza, prodigandosi inoltre, con il ritorno alla pace, nella difficile opera di ricostruzione anche del patrimonio industriale” — 1943-1944/Signa”.

“Eppure – aggiunge – l’onorificenza è poco conosciuta e divulgata: tanto da essere stata cancellata dalle intestazioni delle varie versioni del sito Internet istituzionale. Ma andiamo per ordine. Durante la consiliatura 2009-2014, su iniziativa dell’allora presidente del consiglio comunale, nell’ambito della revisione del sito istituzionale, fu inserita come intestazione collegata al logo del Comune la dicitura “Città medaglia d’argento al merito civile”. Poi, nell’ottobre del 2017, il sito è stato “rinnovato” con l’eliminazione della dicitura “Città medaglia d’argento al merito civile” e il mantenimento di quella di “Città della paglia”. Fino al mese di luglio scorso con l’inaugurazione del nuovo sito istituzionale che accanto al logo del Comune di Signa non prevede più alcun riferimento né alla medaglia d’argento, né alla città della paglia: con un progressivo grado di distacco, relativismo e neutralità”.

“Nel consiglio comunale del 27 settembre scorso – conclude – il gruppo di Uniti Per Signa ha presentato una mozione per “l’inserimento nell’intestazione delle pagine del sito istituzionale del riferimento all’onorificenza della medaglia d’argento al merito civile della Città di Signa” che impegna il sindaco e la giunta “ad attivare le procedure amministrative tese ad inserire nelle pagine del sito istituzionale, in collegamento con il logo di Signa, la dicitura di Città medaglia d’argento al merito civile”. Mozione, ovviamente, respinta dalla maggioranza consiliare senza alcuna motivazione consistente avanzata dalla giunta comunale. Non si può comprendere il presente e progettare il domani di una comunità obliandone la storia. Che deve essere valorizzata e innervata anche nei nuovi strumenti di comunicazione istituzionale. La giunta riveda la sua posizione. Non è mai troppo tardi per riparare a un errore”.