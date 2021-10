Viola Ardone con il suo libro “Oliva Denaro” oggi 24 ottobre alle 11 alla Libreria Rinascita

SESTO FIORENTINO – Uno dei libri più belli e interessanti degli ultimi anni, “Oliva Denaro”sarà presentato questa mattina dalla sua autrice Viola Ardone alla Libreria Rinascita. L’appuntamento è alle 11. Dopo “Il treno dei bambini” un libro restando in perfetto equilibrio tra i sentimenti più profondi e la crudezza della realtà, ha portato alla luce una vicenda rimasta dal dopoguerra nascosta nelle pieghe della memora, ora Viola Ardone con la sua capacità di recuperare storie senza cadere in facili sentimentalismi, recupera una vicenda che resta una profonda ferita non solo per le donne, ma per tutto il Paese: il matrimonio riparatore, cancellato negli anni Ottanta. Attraverso la storia di Oliva Denaro ripercorriamo pregiudizi e terribili condizioni di vita nell’Italia degli anni Sessanta. Ispirata alla storia di Franca Viola, Olvia Denaro è la vera protagonista, lei donna e non eroina, lei persona con le sue scelte senza ribellarsi riesce a cambiare il corso degli eventi. L.autrice parlerà con il circolo di lettura della Libreria Rinascita e con il pubblico nell’ambito della rassegna letteraria “Libraria. Dalla parte di lei”.