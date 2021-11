Violenza contro le donne: tante le iniziative nella Piana, fra Campi e le Signe, per il 25 novembre

PIANA FIORENTINA – Il 25 novembre si celebra nel mondo la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che in questa data invita i governi, le organizzazioni internazionali e le ONG a organizzare attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su una delle più devastanti violazioni dei diritti umani. Tante le iniziative anche nella Piana.

Iniziamo da Campi Bisenzio: “Questo 25 novembre – si legge in una nota – è per noi Cgil, Cisl e Uil pensionati e per le associazioni che hanno aderito a questa manifestazione, una data in cui rinnovare il patto di alleanza contro ogni forma di violenza e di discriminazione di genere, ora e ancora perché la violenza contro le donne non è un problema del singolo, ma è un fenomeno strutturale che ha radici profonde e pervasive e che, in quanto tale, necessita di interventi strutturali, continui e integrati tra i vari soggetti: istituzioni, sindacati, associazioni, centri antiviolenza. Riteniamo, infatti, che difendere i diritti delle donne, favorire la loro partecipazione e promuovere la cultura della parità siano condizioni necessarie per lo sviluppo sociale ed economico del nostro Paese”.

Sempre a Campi Bisenzio ma nel modo del volontariato: “La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne – spiegano dalla Pubblica Assistenza di Campi – è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per sottolineare che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. Il colore che la identifica in Italia e in altri Paesi è il rosso e uno dei suoi oggetti simbolo è rappresentato da scarpe rosse, allineate nelle piazze o in luoghi pubblici, a raffigurare le vittime di violenza e femminicidio. La Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio ODV invita pertanto i cittadini, soci e volontari a celebrare questa giornata lasciando un paio di scarpe rosse davanti al Circolo Gn i Gn i di via Orly dalle 8 alle 19 del 25 novembre, a simboleggiare il ripudio verso ogni forma di violenza sulle donne, solidarietà alle vittime di femminicidio e a ogni donna che ha conosciuto e subito azioni brutali e violente, ritenendole un problema di sanità pubblica oltre che di violazione dei diritti umani. L’associazione quindi invita a partecipare alle 17.30 al presidio colorato di rosso in piazza Dante a Campi Bisenzio”.

A Lastra a Signa sono due eventi organizzati dal circolo Arci Le Due Strade Tripetetolo per la giornata del 25 novembre: il primo si riferisce all’inaugurazione di tre panchine, rispettivamente una rossa (contro la violenza sulle donne) e due arcobaleno (contro la violenza di genere). Inoltre sarà inaugurato un murales a tema realizzato dall’artista lastrigiana Margherita Mugnai. L’altro evento è previsto per la sera e riguarda una cena a tema “dedicata” a Caterina De’ Medici (nelle locandine tutti i dettagli).

A Signa infine il 25 novembre sarà anche l’occasione per “tifare donne”, come dimostra la locandina dell’evento che pubblichiamo qui di seguito e che vedrà tante protagoniste femminili del nostro Comune fra cui l’assessore Marinella Fossi e la collega de “La Nazione”, Lisa Ciardi, che modererà la serata.