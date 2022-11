Violenza contro le donne: tutti gli appuntamenti della Pro Campi per “celebrare” la giornata del 25 novembre

CAMPI BISENZIO – Quella di domani, 25 novembre, è come sappiamo la “Giornata internazionale di impegno contro la violenza sulle donne”. E per “celebrarla in modo significativo si terranno a Campi diverse iniziative. La Pro Loco – Pro Campi, oltre ad aderire insieme ad alcune associazioni del territorio agli appuntamenti promossi dal coordinamento donne di Sgil Cgil, organizza in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio un incontro con i ragazzi delle scuole presso l’auditorium Gianni Rodari, in via Garcia Lorca, a partire dalle 9.30 alle 11.30. Con un programma davvero ricco: mostra dei lavori sul tema della violenza alle donne realizzati dagli alunni delle scuole sotto la guida degli insegnanti, apertura dei lavori con il coro “Garibaldi social club” di alunni della scuola secondaria Garibaldi; “Rosso indelebile”: conferenza dibattito con la presenza di Ettore Nicotra, presidente terza sezione penale Tribunale di Firenze, Ilaria Bonuccelli, giornalista de Il Tirreno, esponenti della associazione Artemisia-centro antiviolenza di Firenze e associazione Mara Baronti di Sesto Fiorentino, Emiliano Fossi, deputato Pd, Monia Monni, assessore della Regione Toscana. A seguire coreografie sul tema con gli alunni delle scuole secondarie Garibaldi e Verga mentre altri lavori dei ragazzi delle scuole saranno in mostra nel foyer del Teatrodante Carlo Monni, dove, nei giorni successivi, saranno in mostra anche quelli esposti nell’auditorium. Parteciperanno all’iniziativa alunni in rappresentanza di tutte le scuole medie del territorio comunale e del liceo. “Abbiamo voluto questo specifico incontro con gli alunni – spiegano il presidente della Pro Campi Gianni Panerai e la consigliera Panaiula Gallazzi – perché riteniamo fondamentale la sensibilizzazione delle nuove generazioni per superare la piaga della violenza”.