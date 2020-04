Violenza domestica. Coordinamento di Forza Italia Calenzano “nuovo punto di ascolto”

CALENZANO – Per situazioni di violenza domestica, il Coordinamento di Forza Italia Calenzano si associa all’iniziativa proposta da Azzurro Donna di Campi Bisenzio. E’ quanto si legge in una nota di Biancastella Maienza del Coordinamento di Forza Italia Calenzano. “In questo periodo di grave emergenza sanitaria che ci obbliga per il bene di tutti, a restare a casa – si legge nella nota – si associa all’iniziativa proposta da Azzurro Donna di Campi Bisenzio, Francesca Gallorini e dal Coordinamento di Forza Italia di Campi Bisenzio, di fornire alle donne e a chiunque si possa trovare in una situazione di grave pericolo a causa di violenza domestica, un nuovo punto di ascolto e intetvento a sostegno del 1522. Si tratta della app YouPole della Polizia di stato, alla quale chiunque potrà accedere e segnalare la sua situazione”.