Violenza domestica. Sul sito della Regione tutte le informazioni

CALENZANO – Per chi è vittima della violenza domestica sul sito della Regione Toscana è possibile reperire le informazioni necessarie corredate da numeri di telefono.

“Purtroppo nell’emergenza tutto si amplifica e le questioni sociali non fanno eccezione – hanno dichiarato l’Assessore alle Pari Opportunità Laura Maggi e l’Assessore al Sociale Stefano Pelagatti – Se poi nell’emergenza ci si vede costretti a limitare il movimento delle persone e diventa obbligatorio stare in casa, aumentano il tempo e lo spazio dove si possono concentrare violenze nei confronti di donne e bambini ovvero le “mura domestiche”, che si trasformano in una terribile ed atroce gabbia. Accogliamo quindi l’appello della Regione e di Anci Toscana a divulgare la pagina web e chiediamo a tutte le donne, e a chi entra in contatto con loro, di non aver paura, di chiamare i numeri a disposizione perché la rete di sostegno è ancora più attiva e rafforzata di sempre”.

Sulla pagina della Regione Toscana si trovano tutti i numeri di telefono messi a disposizione dai centri antiviolenza per l’emergenza, le indicazioni per scaricare la App del Numero Unico nazionale 1522 e poter quindi “chattare” in modo silenzioso con le operatrici del Telefono Rosa, i punti di accesso alla rete regionale del Codice Rosa, i numeri di pubblica utilità da chiamare in caso di emergenza, le indicazioni per scaricare l’app YouPol, creata per contattare le Forze dell’Ordine senza necessità di telefonare e dotata di georeferenziazione del contatto.