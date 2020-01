CALENZANO – Ripartono le iniziative per conoscere il parco del Neto, apprezzarne la biodiversità e imparare a difenderla. Domenica 9 febbraio alle 9 Pino Baggiani sarà la guida durante la visita al parco del Neto e al giardino di Villa Gamba dove i visitatori saranno accolti da Agnese Cini, erede dei Conti Gamba. Ritrovo all’ingresso del parco in via Vittorio Emanuele.