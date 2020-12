Visita del sindaco Falchi e dell’assessore Sanquerin al Centro di Campanella per gli auguri di Natale

SESTO FIORENTINO – Scambio degli auguri natalizi questa mattina al centro di socializzazione di Campanella alla presenza del sindaco Lorenzo Falchi e dell’assessore alle Politiche sociali Camilla Sanquerin che hanno visitato la struttura e sono stati accolti dagli ospiti.

“Centri come questo sono un presidio e un sostegno fondamentale per le famiglie e per gli utenti – ha detto l’assessore Sanquerin – A giugno, non appena è stato possibile farlo in sicurezza, abbiamo riaperto i centri, ma le attuali disposizioni sanitarie permettono la fruizione a settimane alterne. Per questa ragione, attraverso la SdS, abbiamo messo a punto tre misure di mitigazione ad hoc: 250 euro mensili di contributo per l’assistenza di badanti, 150 euro mensili per le cure familiari e fino a sei ore settimanali di assistenza domiciliare, sia in forma diretta che attraverso voucher. La concessione dei contributi, previsti fino al prossimo 31 gennaio e prorogabili fino al termine dell’emergenza sanitaria, saranno concordati dagli assistenti sociali direttamente con le famiglie interessate. Le risorse necessarie sono messe a disposizione dal Fondo per la non autosufficienza. L’auspicio è che al più presto i centri possano tornare alla normale attività, riprendendo a piano regime l’insostituibile attività di sostegno, socializzazione, assistenza per le persone diversamente abili e per le loro famiglie”.