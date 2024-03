Visita del sindaco metropolitano Nardella alla Cooperativa Sociale Archimede

CALENZANO – Il sindaco metropolitano Dario Nardella giovedì scorso ha visitato a Calenzano insieme al sindaco Riccardo Prestini la Cooperativa Sociale Archimede accolti dal presidente Alessio Puglini e da Verusca Valdambrini. La cooperativa, da trent’anni, impiega persone fragili in diversi settori come quello ambientale per la raccolta porta a porta, il decoro urbano e la […]

CALENZANO – Il sindaco metropolitano Dario Nardella giovedì scorso ha visitato a Calenzano insieme al sindaco Riccardo Prestini la Cooperativa Sociale Archimede accolti dal presidente Alessio Puglini e da Verusca Valdambrini. La cooperativa, da trent’anni, impiega persone fragili in diversi settori come quello ambientale per la raccolta porta a porta, il decoro urbano e la manutenzione del verde, nella gestione del canile comunale di Firenze, oltre a pulizie e attività di call center.

Negli ultimi anni l’attività si è differenziata includendo la gestione degli archivi delle anatomie patologiche dell’ospedale di Pisa e il progetto “Mind the Pack” dedicato all’imballaggio manuale di alta gamma per l’integrazione lavorativa di persone con disagio psichico.

“La Cooperativa Archimede è una realtà importantissima per il nostro territorio metropolitano, – ha detto il sindaco Nardella – non solo per il numero elevato di dipendenti e soci ma perché impiega il 36% di lavoratori con situazioni di marginalità sociale o difficoltà psico-motorie e capacità per essere inseriti in una realtà lavorativa. Questa loro attività ha un impatto sociale fondamentale a favore di figure che altrimenti vivrebbero ai margini della comunità. Inoltre, è una realtà molto efficiente che investe tutti gli utili nell’innovazione. Tra le altre cose, si occupano con efficienza e puntualità delle rimozione rifiuti a Firenze e nell’area metropolitana, oltre a fornire quelli che un tempo erano gli spazzini col secchio e la scopa che fanno una pulizia attenta nel centro storico e nei quartieri periferici, con un impatto lavorativo straordinario per soggetti che rimangono così inseriti nella nostra comunità”.

“Con il sindaco Nardella abbiamo visitato la cooperativa sociale Archimede, che si occupa principalmente di servizi ambientali, in cui sono impiegate, tra soci e dipendenti, oltre 400 persone. – ha detto il sindaco Prestini – Una positiva realtà caratterizzata da una forte attenzione al sociale, dimostrata anche dall’incidenza dei posti riservati a persone svantaggiate, superiore a quella del 30% prevista dalla legge”.

E ancora: “Si tratta di un’impresa in crescita, che sta diversificando e ampliando i settori di attività. Ringrazio il sindaco di Firenze e della Città Metropolitana Dario Nardella per essere venuto a Calenzano a visitare una delle realtà del nostro tessuto economico e produttivo, che ospita circa 2mila aziende: la Piana fiorentina contribuisce in maniera determinante alla crescita e allo sviluppo dell’area metropolitana e, ancora più in generale, della Toscana”.