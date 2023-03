Visita pastorale: venerdì 10 marzo il cardinale Betori in Comune a Lastra a Signa per un incontro istituzionale

LASTRA A SIGNA – In occasione della visita pastorale in corso nel Vicariato delle Signe, l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, venerdì 10 marzo alle 18 sarà in Comune a Lastra a Signa. L’amministrazione comunale ha organizzato infatti un momento di incontro e di saluto presso la sala consiliare. Saranno presenti il sindaco Angela Bagni, […]

LASTRA A SIGNA – In occasione della visita pastorale in corso nel Vicariato delle Signe, l’arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, venerdì 10 marzo alle 18 sarà in Comune a Lastra a Signa. L’amministrazione comunale ha organizzato infatti un momento di incontro e di saluto presso la sala consiliare. Saranno presenti il sindaco Angela Bagni, la giunta e il consiglio comunale. Sono stati invitati a partecipare le associazioni locali di volontariato e sportive, la dirigente scolastica Eleonora Marchionni, i rappresentanti della scuola e gli studenti del consiglio comunale dei ragazzi, l’Arma dei Carabinieri, i rappresentanti dei Centri commerciali naturali Lastra Shopping e In Centro a Ginestra. Nel corso del pomeriggio si terranno una serie di interventi e si esibiranno la Banda musicale della Misericordia di Malmantile, la Corale di Lastra a Signa e l’Accademia Musicale Caruso.

Per quanto riguarda la visita pastorale, l’ultimo appuntamento in ordine di tempo era stato quello di domenica scorsa (presente anche l’assessore Emanuele Caporaso), con un’accoglienza davvero calorosa che la comunità parrocchiale di Malmantile ha riservato al cardinale Betori. Con tanto di banda musicale della Misericordia che ha salutato il Pastore della chiesa fiorentina al suo arrivo e al momento dei saluti dopo la benedizione di un mezzo, acquistato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, che l’associazione della frazione del Comune di Lastra a Signa utilizzerà per i servizi sociali. Un momento di vita della comunità, l’importanza di fare comunità, un elemento che l’arcivescovo ha ripetuto più volte durante l’omelia, in quello che è stato il momento centrale della sua visita, la Santa Messa concelebrata, fra gli altri, insieme al parroco di Malmantile, don Stefano Pieralli. A conclusione della Santa Messa, la Misericordia di Malmantile ha donato al cardinale Betori un dipinto, realizzato da un artista locale, sul quale è riportato lo stemma dell’associazione e che raffigura la Porta Pisana.