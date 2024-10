Visite guidate agli scavi archeologici e al Mulino di Gonfienti

CAMPI BISENZIO – Due appuntamenti da non perdere il 9 e il 23 novembre. Dopo il successo delle edizioni precedenti, tornano infatti le visite guidate all’area archeologica di Gonfienti con due appuntamenti per esplorare uno dei siti archeologici più importanti della nostra zona, famoso per i resti di una grande residenza etrusca risalente al VI-V secolo avanti Cristo. Un’archeologa esperta accompagnerà i visitatori alla scoperta degli scavi, illustrando i ritrovamenti e il loro significato storico. Per l’occasione, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato aprirà anche il Mulino di Gonfienti, dove si trovano il centro di restauro e alcune sale per esposizioni temporanee di reperti locali. Un’opportunità unica per conoscere la storia della piana attraverso i suoi tesori archeologici più preziosi. Per partecipare alle visite il ritrovo è alle 9.30 presso il parcheggio adiacente al Mulino, via di Gonfienti 4 è necessario arrivare muniti di biglietto e indossare scarpe adatte a un terreno di campagna. L’area di scavo si raggiunge da qua a piedi con la nostra guida in circa 30 minuti e a seguire verrà effettuata la visita al Mulino di Gonfienti. In caso di maltempo la visita sarà fatta soltanto al Mulino di Gonfienti.

Costo 5 euro a persona presso la biglietteria del Museo archeologico di Gonfienti fino alle 14 del giorno precedente o sul circuito Ticketone con commissioni al link: https://www.ticketone.it/artist/scavo-gonfienti/. Per maggiori informazioni info@museogonfienti.it – 055 8959701 in orario di apertura del museo.