Visite guidate al Museo archeologico di Gonfienti per il ponte dell’Immacolata

CAMPI BISENZIO – E’ sicuramente un modo originale per passare un po’ di tempo immersi nella cultura nei giorni di festa. Per farlo è sufficiente prenotare la visita guidata in compagnia dell’archeologa al Museo archeologico di Gonfienti di Campi Bisenzio. Il museo, infatti, resterà aperto per il ponte dell’Immacolata per far scoprire la città etrusca di Gonfienti e molto altro ancora. In questi giorni e orari: giovedì 8 dicembre alle 10 e alle 11.30, domenica 11 dicembre alle 10 e alle 11.30. Prenotazione obbligatoria entro le 13 del giorno precedente l’iniziativa all’indirizzo e-mail info@museogonfienti.it, lasciando un recapito telefonico per conferma. Posti disponibili fino a esaurimento. Per ulteriori informazioni 055 8959701 (in orario di apertura) – www.museogonfienti.it