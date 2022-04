Visite guidate e laboratori alla mostra “La stanza dei modelli. Sculture restaurate dal Museo Ginori”

SESTO FIORENTINO –Si terrà venerdì 15 aprile una visita guidata alla mostra “La stanza dei modelli. Sculture restaurate dal Museo Ginori” allestita presso la Villa medicea La Petraia fino al 21 giugno. Sono previsti due turni: il primo alle ore 16 e il secondo alle ore 17. La visita è gratuita ma con prenotazione obbligatoria: segreteria@museoginori.org

L’esposizione presenta un significativo nucleo di modelli in gesso, terracotta e cera acquisiti dal marchese Carlo Ginori negli anni Quaranta e Cinquanta del Settecento per la produzione scultorea in porcellana della manifattura di Doccia. I modelli, molti dei quali mai esposti in precedenza, sono stati oggetto di un accurato restauro, documentato da un video che introduce l’esposizione. La mostra, a cura di Giulia Basilissi e Giulia Coco, è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. L’accesso è consentito con la mascherina.

Inoltre sono previsti alcuni laboratori per bambini e famiglie per conoscere le fasi della lavorazione della porcellana e produrre insieme un vaso prendendo ispirazione da un modello in terracotta esposto nella mostra. I laboratori si terranno: martedì 19 aprile alle 10 per bambini da 5 a 9 anni accompagnati da un adulto; venerdì 29 aprile alle 17 per bambini da 6 a 12 anni e sabato 7 maggio per adulti. La partecipazione ai laboratori, che si svolgeranno presso la Biblioteca Ernesto Ragionieri, è gratuita ma è necessaria la prenotazione: segreteria@museoginori.org