Visite mediche gratuite con “Lions in piazza”

SESTO FIORENTINO – Il Lions Club Sesto Fiorentino, presieduto da Roberto Casamonti, domenica 2 ottobre ha organizzato in piazza della Chiesa l’evento ‘Lions in Piazza’, una giornata dedicata alla prevenzione ed educazione sanitaria con visite specialistiche gratuite. La manifestazione è nata nel 2013 per favorire la prevenzione di alcune malattie che hanno un significativo impatto sociale nella popolazione ed è diventata un appuntamento fisso per la città. Quest’anno grazie ai medici specialisti che hanno offerto la loro disponibilità, sarà possibile sottoporsi alle seguenti visite mediche e ad effettuare i seguenti esami: Visita cardiologica con esame ECG, Visita oculistica con particolare attenzione alla prevenzione del glaucoma, Visita dermatologica con particolare attenzione ai nei, Ecodoppler carotideo, Screening nefrologico ed Ecoaddome inferiore, Visita per la prevenzione dell’ictus, Misurazione pressione arteriosa, Prevenzione del Diabete con la Misurazione della glicemia, Visita ortopedica. L’evento si svolgerà con il Patrocinio del Comune di Sesto Fiorentino e in collaborazione con la Misericordia di Sesto Fiorentino, la Croce Rossa Italiana, il CSO, Esaote, A.L.I.Ce. Firenze Onlus e NEFRO Toscana ONLUS. I medici saranno a disposizione nel seguente orario: la mattina dalle 9.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 14.30 alle17.30.