Visite virtuali all’Accademia della Crusca da febbraio a ottobre 2021

SESTO FIORENTINO – La pandemia ha modificato i nostri comportamenti e ci ha tolto la possibilità di poter visitare luoghi storici e caratteristici, ma non ci ha tolto la voglia di conoscere e curiosare. Ecco che da questa considerazione e utilizzando le nuove tecnologie l’Accademia della Crusca ha deciso di aprire la proprie porte ai visitatori, questa volta in modo virtuale attraverso la piattaforma Zoom. Da febbraio ad ottobre grazie all’intervento di alcuni sostenitori, la storica Crusca potrà essere visitata da grandi e piccini. Il progetto si chiama “Dentro la Crusca. Dentro l’italiano” ed è in collaborazione con Unicoop Firenze, coordinato da Delia Ragionieri e realizzato dall’associazione Amici dell’Accademia della Crusca.

Gli incontri saranno gratuiti grazie al contributo di Unicoop. Il progetto prende il via a febbraio, in attesa di riaprire al più presto le porte della Villa medicea di Castello, e tornare a visitare di persona la Crusca nella forma consueta che ha ottenuto grande successo negli ultimi anni. Le visite virtuali proseguiranno anche una volta conclusa l’emergenza legata alla pandemia, in modo da permettere l’accesso virtuale a tutti coloro che per motivi diversi non possono raggiungere la Villa di Castello.

“Le visite guidate alla Crusca prima della pandemia era la voce considerevole all’interno del nostro bilancio – ha detto il presidente dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini -un grossa presenza di visitatori era composta da studenti. Per questo abbiamo voluto proporre le visite virtuale sia agli adulti che agli studenti delle primarie e delle secondarie”.

Nella loro visita i partecipanti saranno sempre accolti da un linguista esperto, presente fisicamente nella sede dell’Accademia, che farà loro da guida, curerà un percorso specifico e accompagnerà i visitatori nelle sale dell’Accademia, rispondendo alle domande del pubblico e proponendo degli approfondimenti mirati. A questo scopo sono stati prodotti appositamente specifici filmati di qualità tecnica e artistica televisiva, destinati alle diverse fasce di pubblico: bambini, adulti, scuole, stranieri. I filmati sono stati realizzati anche grazie a un contributo della Città Metropolitana di Firenze e sono sono stati prodotti da Berta Film srl, una società di produzione e distribuzione internazionale di film e documentari con sede a Firenze dal 2012.

Durante gli incontri i visitatori potranno così conoscere la storia e l’attività dell’Accademia della Crusca, istituzione nata nel 1583 e ancora oggi punto di riferimento per le ricerche sulla lingua italiana in Italia e nel mondo. Guidati dagli studiosi dell’Accademia i visitatori scopriranno gli ambienti più significativi della Crusca: la Villa medicea di Castello, sede dell’Accademia dal 1972, col suo bellissimo giardino all’italiana (curato dalla Direzione Regionale Musei della Toscana); la Biblioteca, unica al mondo per la collezione di testi, dizionari, grammatiche e riviste specializzate; l’Archivio storico, il più ricco deposito della storia della Crusca e dei materiali autografi prodotti nei secoli dagli Accademici; la Sala delle Pale, dove sono conservati gli emblemi dell’Accademia e dei suoi membri, ispirati all’analogia che ha guidato fin dall’inizio l’attività della Crusca, tra la buona lingua e la buona farina.

Le visite verranno effettuate in lingua italiana (ma anche in inglese e francese per il pubblico straniero) e secondo percorsi differenziati in base all’età dei visitatori, con l’obiettivo di far conoscere la storia della Crusca e del suo Vocabolario, che ha dato un contributo decisivo alla codificazione e alla diffusione della lingua italiana. Oltre alla visita prevista per gli adulti e per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, è stato organizzato uno specifico percorso per i bambini delle scuole primarie. Sarà necessario prenotare secondo le indicazioni disponibili alla pagina https://accademiadellacrusca.it/it/contenuti/viste-virtuali/8119.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a incontralacrusca@crusca.fi.it o chiamare i numeri: 366-6423512 (riservato alle scuole) e 366-6461986 (riservato a privati e gruppi di adulti). I numeri sono attivi il lunedì e mercoledì dalle 10 alle 18 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 15.