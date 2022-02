“Vita Nova”, sale il sipario sul Teatro San Martino. Il cartellone 2022

SESTO FIORENTINO – Torna ad aprirsi il sipario del Teatro San Martino. Da marzo prenderà infatti il via la nuova stagione teatrale dal titolo “Vita Nova”; un nome che ha in sé tutta la voglia di tornare a far rivivere il teatro dopo questi durissimi anni di pandemia. Un desiderio espresso soprattutto dal pubblico, come ha […]

SESTO FIORENTINO – Torna ad aprirsi il sipario del Teatro San Martino. Da marzo prenderà infatti il via la nuova stagione teatrale dal titolo “Vita Nova”; un nome che ha in sé tutta la voglia di tornare a far rivivere il teatro dopo questi durissimi anni di pandemia. Un desiderio espresso soprattutto dal pubblico, come ha spiegato il direttore artistico Alessandro Calonaci nel presentare la stagione 2022. “Avevamo il desiderio di ripartire ma il covid che incombeva ci ha bloccati; è stato proprio il pubblico, quel pubblico che dopo due anni di stop non credevamo neanche più di avere, a convincerci”. E così, nonostante i tempi ridotti che hanno costretto il teatro a concentrare la stagione in soli due mesi, tutto è pronto per ripartire con un calendario ricco e variegato, composto da otto produzione che accompagneranno il pubblico dal 5 marzo al 29 aprile.

Le novità non riguardano poi solo il cartellone, da quest’anno infatti Calonaci sarà affiancato alla guida del teatro da Eugenio Nocciolini della compagnia Bottega instabile in qualità di codirettore. “La stagione avrebbe dovuto cominciare a gennaio – ha ricordato Nocciolini – poi a causa della situazione ci sono stati degli slittamenti ma contiamo di realizzare poi una stagione estiva più corposa”. “Abbiamo ricontattato tutte le compagnie che avrebbero dovuto esibirsi qui nella stagione 2019-2020 e che il covid ha bloccato – ha aggiunto Calonaci – Apriremo con uno spettacolo della Bottega instabile diventato un must, C’era una volta Sesto Fiorentino. La settimana successiva invece io e la mia compagnia porteremo in scena La Locandiera”. Passione e qualità saranno come sempre il tratto distintivo del Teatro San Martino che si prepara ad accogliere di nuovo il pubblico.

Si comincia quindi sabato 5 alle 21, e in replica domenica 6 marzo alle 16.45, con la Bottega instabile in “C’era una volta Sesto Fiorentino”; sabato 12 e domenica 13 sarà la volta di Alessandro Calonaci e Mald’estro Compagnia con “La Locandiera”. I Gemelli siamesi saranno in scena sabato 19 e domenica 20 con “Dove eravamo rimasti?” di Emiliano Buttaroni e Raul Guidotti. La Bottega instabile tornerà poi giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 con “Studio su Dracula” di Stefano Massini. Ancora da definire lo spettacolo del 2 e 3 aprile, sabato 9 e domenica 10 toccherà a Il Camerino volante con “Ascesa e caduta di Mac il bandito”. Mald’estro compagnia tornerà in scena il 23 e 24 aprile col “Don Giovanni”, concluderà il cartellone venerdì 29 “Salomè” della compagnia UnderweARTheatre.

Salvo diversamente indicato gli spettacoli si svolgeranno alle 21 il sabato e alle 16.45 la domenica.

Valentina Tisi