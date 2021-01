Vive nella Piana e va in città per spacciare: arrestato dai Carabinieri nel parco delle Cascine

FIRENZE – Nel pomeriggio di ieri, nel corso dei servizi preventivi finalizzati anche alla repressione del traffico e consumo di stupefacenti, due equipaggi del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri hanno proceduto al controllo di una decina di persone le quali, alla vista dei mezzi di servizio, hanno tentato di allontanarsi. Uno di questi, seduto in disparte su una panchina, si è rapidamente alzato cerando di nascondere qualcosa simile a un pacchetto di sigarette nella vicina siepe, per poi tornare a sedersi. Per sua sfortuna, un terzo equipaggio arrivato alle sue spalle aveva visto tutta la scena e pertanto i militari dell’Arma lo hanno bloccato e identificato. Si tratta di un 25enne di origini ivoriane, residente nella Piana e regolare sul territorio nazionale. L’involucro abbandonato veniva immediatamente recuperato: al suo interno 6 stecche di hashish, per un peso complessivo di 7,70 grammi, pronte per lo smercio e immediatamente sequestrate. Per l’uomo, nonostante i tentativi di negare le proprie responsabilità, è scattato l’arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sarà giudicato con rito direttissimo nella giornata di oggi.