“viviAmo la Calvana”, dalla cena itinerante al trekking: ecco gli ultimi appuntamenti di giugno

CALENZANO – Ultimo fine settimana a Calenzano con le iniziative organizzate dalla APS I Birboni, dall’aziendaa gricola Del Buffa con il contributo del Comune di Calenzano nell’ambito del progetto di sostenibilità ambientale “viviAmo la Calvana!”. Il progetto si sviluppa da maggio a settembre ed è un contenitore di iniziative all’interno del Parco della Calvana che spaziano dalle passeggiate al teatro, dalla musica ai laboratori per bambini, dalle conferenze con professori universitari alla serata di osservazione astronomica con Arcetri e molto altro ancora.

La filosofia alla base di tutto il progetto è infatti la sostenibilità ambientale e la promozione di una fruizione responsabile del territorio naturale. “Obiettivi – si legge in una nota – che perseguiamo con approcci su diversi fronti”. Questi gli ultimi appuntamenti di giugno dopo quello che si è già svolto domenica scorsa con il laboratorio di produzione del formaggio: domani, sabato 19 giugno, la “passTeggiata”, una cena itinerante nel Parco mentre il giorno successivo, domenica 20, è in programma una visita alla grotta della Speloncaccia in collaborazione con l’Unione Speleologica di Calenzano. Venerdì 25, sabato 26 e domenica 27, infine, tre giorni di trekking sui confini del Comune di Calenzano per scoprire in maniera più approfondita tutti gli aspetti del nostro territorio”. Per ulteriori informazioni ww.viviamolacalvana.it