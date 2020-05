Vivo Sano, una piattaforma online con informazioni sui corretti stili di vita

CAMPI BISENZIO – Prevenzione, responsabilità, metodo scientifico. Sono i tre pilastri che fanno da fondamenta al progetto Vivo Sano: una innovativa piattaforma online dove i toscani potranno accedere a informazioni certificate sulla sana alimentazione e i corretti stili di vita. Promosso dall’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, con la condivisione della Regione Toscana e la collaborazione dell’Università degli Studi di Siena, l’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica (ADI) e la Toscana Food Association APS.

“Mai come durante questa crisi sanitaria, causata dal Covid-19, è evidente l’importanza della prevenzione – afferma Stefania Saccardi, assessore al diritto alla salute della Regione Toscana – Ridurre i fattori di rischio che possono causare malattie croniche come infarto, ictus, tumori e diabete è un obiettivo di tutto il sistema sanitario regionale. Una sana alimentazione e corretti stili di vita rappresentano una indispensabile opportunità di prevenzione per tutti noi”.

Per conoscere i contenuti di Vivo Sano, chiunque può accedere a www.cibum.eu e navigare tra le pagine dell’innovativo sito. Approfondimenti sulle proprietà e i benefici degli alimenti, come contrastare malattie legate ad una alimentazione inadeguata e scorretti stili di vita, come prevenire fattori di rischio attraverso l’attività fisica, all’aperto oppure in casa: sono alcuni dei temi trattati su www.cibum.eu. Tutti con rigoroso metodo scientifico.