Vivono a Signa ma studiano in un altro Comune? Ecco le agevolazioni per la mensa

SIGNA – Vivono a Signa ma studiano in un altro Comune: da oggi, venerdì 31 gennaio, fino al 29 febbraio, sul sito Internet del Comune di Signa è disponibile il bando per il riconoscimento di un contributo per i bambini di Signa che frequentano le scuole al di fuori del territorio comunale. L’avviso, come spiega l’assessore alla pubblica istruzione Gabriele Scalini, “è indirizzato a minori residenti a Signa con almeno un genitore (o tutore che esercita la potestà genitoriale) che frequentano una scuola primaria statale o paritaria situata fuori dal Comune di Signa”.

Per accedere al contributo che è a domanda individuale l’Isee aggiornato anno 2020 non deve essere superiore a 30.000 euro e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 29 febbraio (nella domanda dovrà essere inserito il valore Isee). “Se non ancora in possesso del valore Isee a quella data – continua il comunicato – i genitori dovranno indicare nella stessa il protocollo della Dsu provvedendo a consegnare l’attestazione Isee entro e non oltre il 7 marzo 2020, pena il mancato inserimento nella graduatoria”. Il contributo è finalizzato al rimborso del costo sostenuto dai genitori per il servizio di refezione scolastica e tale rimborso sarà riconosciuto direttamente alle famiglie alla fine dell’anno scolastico dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa che dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento. Successivamente alla presentazione delle domande l’Ufficio pubblica istruzione approverà una graduatoria su base Isee (a partire dal valore più basso) e, in caso di parità, tenendo conto dell’ordine di arrivo delle domande al protocollo dell’ente. Il contributo verrà riconosciuto per i mesi che vanno da settembre 2019 a giugno 2020 sulla base della graduatoria.

“L’importo del contributo per pasto consumato è cosi determinato: con Isee fino a 13.000 euro contributo di 1 euro, con Isee da 13.001 a 19.000 euro contributo 0,70 euro, con Isee da 19.001 a 30.000 euro contributo 0,30 euro. Il contributo verrà assegnato sulla base della graduatoria e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Gli importi potranno eventualmente essere inferiori rispetto a quelli teorici sopra indicati sulla base della posizione in graduatoria e delle risorse disponibili. L’avviso non si rivolge a chi frequenta la scuola primaria Don Milani (Istituto comprensivo Giorgio La Pira di Campi Bisenzio), già interessato dalle agevolazioni tariffarie previste dalla convenzione sottoscritta fra le amministrazioni comunali di Campi e Signa.