 “Voci a più colori”: a Signa il coro di voci bianche promosso da Adra Italia e diretto dal maestro Gabriele Nardoni

SIGNA – Nascerà nelle prossime settimane a Signa il nuovo coro di voci bianche “Voci a più colori”, promosso da Adra Italia. A dirigerlo sarà il maestro Gabriele Nardoni, vicepresidente della Filarmonica Giuseppe Verdi. La novità è stata presentata ieri alla presenza del sindaco Giampiero Fossi, dello stesso Gabriele Nardoni e di Dag Pontvik, direttore nazionale di Adra Italia. “Il Comune di Signa – spiega Nardni – ha accordato il patrocinio per consentirci di avviare il coro “Voci a più colori” così da creare uno spazio per favorire l’inclusione interculturale, la relazione tra coetanei e un’occasione di sviluppo per l’espressività dei bambini attraverso la musica. I temi delle canzoni avranno come temi pace e amicizia. L’obiettivo è anche quello di valorizzare l’essere umano in un contesto inclusivo”.

“L’associazione Adra – ha aggiunto Pontvik – offrirà le capacità professionali di giovani musicisti sotto la direzione di Gabriele Nardoni e della vocal coach Eleonora Ricciardo. Da sempre siamo convinti che la musica corale sia un veicolo di integrazione e crescita. Per questo, per consentire che nessun ostacolo impedisca la partecipazione, la nostra associazione offrirà la partecipazione in maniera totalmente gratuita, a tutti i bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni, richiedendo solo una quota d’iscrizione di trenta euro, di durata annuale, che coprirà le spese dell’assicurazione”. Per iniziare a raccogliere le iscrizioni, già aperte, presso la sede della Filarmonica di Signa, si terrà un open day il prossimo 6 febbraio dalle 17.30.

“Signa – ha concluso il sindaco Fossi – è sempre di più la città della musica, grazie all’impegno assicurato dalla Filarmonica Verdi ma anche a tutti gli altri progetti che si sono sviluppati negli ultimi tempi. La nascita del coro di voci bianche rappresenta una novità assoluta che ci sentiamo di sostenere convintamente avendo come obiettivo l’educazione musicale delle nuove generazioni attraverso lo sviluppo della sensibilità musicale, l’apprendimento della teoria musicale e l’esercizio della pratica vocale d’insieme”.