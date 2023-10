“Voci dal territorio”, nove autori locali presentano i loro libri nella nuova rassegna della biblioteca comunale

LASTRA A SIGNA – Valorizzare gli autori locali e le storie che provengono dal territorio. E’ l’obiettivo con cui la biblioteca comunale ha organizzato la nuova rassegna “Voci dal territorio”: nove autori presenteranno infatti i loro libri nella sala eventi, sempre il venerdì dalle 17.30. Il programma partirà il 13 ottobre con il libro di Franca Mugnai “Bambina d’estate” (Masso delle fate 2023), libro autobiografico fatto di storie e personaggi incontrati, proseguirà il 10 novembre con “Fino all’ultima sera” di Pier Francesco Nesti (Rossini Editore 2023) libro sulla montagna, una storia di vita e di fantasia, con personaggi di fantasia che si legano a persone ed eventi reali per donare un messaggio di coraggio e forza. E magari provare a far capire che spesso l’attesa non è vana.

“Uomini e cavalli” di Pietro Santetti (Mondadori 2022) sarà presentato il 15 dicembre: ambientato nel mondo dell’equitazione e con protagonisti gli “uomini di cavalli”, un ambiente poco conosciuto ma che grazie alla sua specificità diventa metafora della lotta per la vita. Il 12 gennaio sarà la volta di “Suonare in caso di tristezza. Dialoghi sulla scuola e sulla democrazia” di Giuseppe Bagni e Giuseppe Buondonno (PM Edizioni 2021), uno scambio di lettere fra due insegnanti amici e con storie di militanza e impegno politico piuttosto simili.

Il 9 febbraio in programma la presentazione di “50 grammi di autostima” di Jacopo Becagli e Isotta Pilati (Porto Seguro edizioni 2022). Nel testo si racconta la storia di un 27enne studente universitario bullizzato per il suo aspetto fisico, ma disposto a tutto per difendere la donna di cui si è innamorato. L’8 marzo sarà la volta di Valentina Giangrande che presenterà “Solo tu e il mio sorriso” (Porto Seguro 2021): un romanzo d’amore fra due giovani ragazzi, a tratti autobiografico

Gli ultimi tre appuntamenti saranno sono il 12 aprile con “Il Riapparso” di Emanuele Zammarchi (Edizioni Horti di Giano 2023), romanzo dark e fantasy ambientato nella Toscana medievale, il 10 maggio con “Sono tristi, di sera, le stazioni” di Antonio Schiavo (edizioni Gruppo Albatros Il Filo 2023) che racconta una struggente storia di solidarietà e coraggio, sorretta da un protagonista che non si può evitare di amare. Infine il 31 maggio “Twist” di Mauro Marzi (Edizioni Masso delle Fate 2023), un racconto corale fatto di amore, rancore, riflessioni su ciò che avviene in una famiglia serena e unita dove all’improvviso sono costretti a fare i conti con un membro della famiglia che ha contratto l’Alzheimer.

“Promuovere la lettura è uno degli obiettivi primari del nostro Comune – ha spiegato il sindaco Angela Bagni – che, lo ricordiamo, ha firmato il Patto per la Lettura lo scorso anno con istituzioni e realtà del territorio con questa finalità. Per la prima volta una rassegna raccoglierà autori locali che sono frutto del patrimonio sociale e culturale dei nostri territori ricchissimo di persone appassionate alla lettura, alla scrittura. Presenteremo testi che affrontano tematiche contemporanee, storie autobiografiche ma anche fantasy e romanzi d’amore. Un bello spaccato per scoprire autori più o meno conosciuti che impareremo ad approfondire durante gli appuntamenti in biblioteca”.