“Voci in villa”: un mese di teatro, poesia, musica e danza nella storica residenza di Enrico Caruso

LASTRA A SIGNA – Un cartellone pensato per un pubblico attento e curioso in un contesto carico di storia e fascino. Teatro, musica, poesia e danza segnano l’edizione 2022 di “Voci in villa”, in programma da mercoledì 6 luglio a mercoledì 3 agosto nel giardino di Villa Caruso di Bellosguardo, sulle colline di Lastra a Signa, per anni residenza del celebre tenore, di cui ricorre il centenario della morte.

Inaugurerà mercoledì 6 luglio (alle 21) la performance site-specific di danza contemporanea “On est ici” della Compagnia degli Istanti / Compagnia Simona Bucci che vedrà artisti in scena in alcuni dei luoghi più nascosti ed evocativi del giardino, evocando immagini e memorie e creando un ponte fra il visibile e l’invisibile. Mercoledì 13 luglio sarà invece possibile scoprire i personaggi che popolano le storie narrate dal poeta e cantante Paolo Agrati nelle sue “Partiture per un addio”, con l’eccezionale accompagnamento elettronico di Simone Pirovano: un inno alla vita, fatto di vite ordinarie che diventano straordinarie confrontandosi con la propria fine.

Mercoledì 20 luglio, sempre alle 21, prosegue il racconto con altre storie, stavolta affidate a Massimo Altomare e Lisa Kant che daranno voce ad alcuni dei maggiori cantautori italiani. Il concerto è dedicato a sette artisti italiani “maledetti” (Fred Buscaglione, Piero Ciampi, Luigi Tenco, Franco Califano, Gabriella Ferri, Mia Martini e Rino Gaetano) e quattro “dimenticati” (Franco Fanigliulo, Enzo Del Re, Stefano Rosso e Massimo Riva), accomunati dal divario tra grande talento e poca fortuna.

La rassegna continua giovedì 28 luglio con il concerto “Tangos et dance” per flauto e chitarra del Florence Lilium Duo (Feyza Nur Sagliksever e Tommaso Tarsi), in collaborazione con la direzione del Festival Amedeo Bassi di Montespertoli, mentre da lunedì primo a mercoledì 3 agosto, a conclusione delle celebrazioni per il centenario dalla morte del tenore Enrico Caruso, andrà in scena lo spettacolo site specific “Enrico Caruso. La potenza della lirica” con la compagnia Teatro popolare d’arte diretta da Gianfranco Pedullà.

Biglietti 12/10 euro. Grazie alla collaborazione con Tuscany Brothers, sarà possibile accedere al parco della villa prima degli spettacoli e godersi un aperitivo al tramonto. La rassegna è a cura dell’Associazione Villa Caruso e Teatro popolare d’arte / Teatro delle Arti, con il sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Lastra a Signa e Unicoop Firenze. Info: 0558721783 – www.villacaruso.it – info@villacaruso.it.