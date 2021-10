“Vogliamo una città con più natura”: domenica 10 ottobre la festa promossa dal Wwf

FIRENZE – “Le nostre città devono diventare nature-positive e amiche del clima”: è con questo messaggio che il Wwf Italia lancia la quinta edizione di “Urban Nature” in vista della manifestazione che animerà i grandi e i piccoli centri in tutta Italia in occasione della “Festa della natura in città”, in programma domenica 10 ottobre. […]

FIRENZE – “Le nostre città devono diventare nature-positive e amiche del clima”: è con questo messaggio che il Wwf Italia lancia la quinta edizione di “Urban Nature” in vista della manifestazione che animerà i grandi e i piccoli centri in tutta Italia in occasione della “Festa della natura in città”, in programma domenica 10 ottobre. “Quello che arriva da tutti gli angoli del nostro Paese – si legge in una nota – è un messaggio di riscatto e resilienza per avere città con più natura, più salubri e più sicure nell’epoca della pandemia da Covid e dei fenomeni estremi causati dal cambiamento climatico. Quest’anno la “Festa della natura in città” del Wwf arriva alla vigilia di un momento importante a livello su scala globale, l’apertura (lunedì 11 ottobre) della Conferenza delle Parti sulla Biodiversità (a Kunming in Cina), convocata per arrestare e invertire la curva della perdita di natura”.

Nel corso delle iniziative di Urban Nature famiglie, bambini, giovani, studenti, appassionati di natura il 10 ottobre daranno vita ad azioni concrete per tutelare, valorizzare e incrementare la biodiversità urbana. Protagonisti gli attivisti del WWF ma anche le decine di realtà civiche attive sul territorio in difesa della natura che daranno vita a visite nei parchi e nelle aree verdi, giochi, mostre, pulizia e sistemazione delle aree naturali e tanto altro ancora.

Fra le iniziative (a partecipazione gratuita) che si svolgeranno a Firenze c’è anche una “Passeggiata nella Piana”, alla scoperta della natura “dove non ri aspetti”: dalle Piagge a San Donnino breve e facile passeggiata per vedere e spiegare come, anche in mezzo a cemento, asfalto, case e capannoni, possono essere ricreati ambienti capaci di diventare scrigni di biodiversità. La camminata sarà guidata da una guida ambientale escursionistica, attivista Wwf, che illustrerà il lavoro dell’associazione del Panda per ricostruire il paesaggio della Piana e togliere spazio a cemento e degrado restituendolo alla bellezza della Natura. Ritrovo alle 9.30 presso la stazione ferroviaria delle Piagge Per informazioni e prenotazioni WhatsApp 368 7371801.

Per la lista completa delle iniziative che si svolgeranno nell’area fiorentina, si può consultare il sito Internet al link: https://www.wwf.it/cosa-puoi-fare-tu/eventi/urban-nature/