“Voglio continuare il mio impegno”: il Pd presenta ufficialmente la candidatura a sindaco di Giampiero Fossi

SIGNA – Si è svolto venerdì sera presso il circolo Sorms a San Mauro l’evento di presentazione del candidato sindaco della coalizione di centro-sinistra, Giampiero Fossi. “In una sala piena di persone, – si legge in una nota – è stato tanto l’entusiasmo per la presentazione del candidato sindaco alle elezioni amministrative 2024. Ospite della serata anche l’assessore regionale Monia Monni, ma hanno fatto il loro saluto anche il sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni e il candidato sindaco nello stesso comune, Emanuele Caporaso. Monni “che tanto si è spesa in questi anni per la realizzazione della cassa d’espansione dei Renai e per la messa in sicurezza idraulica di Signa”, ha sottolineato “la costante e proficua collaborazione con il Comune. E l’onestà della proposta elettorale che sostiene Fossi, che non nasconde i simboli e le appartenenze politiche ma, al contrario, ne fa un elemento di chiarezza”. “Voglio continuare il mio impegno – ha detto Fossi – a partire dai grandi progetti che stanno cambiando il volto a Signa. In primo luogo la viabilità, con il ponte sul Bisenzio al traguardo e l’apertura del cantiere di via Arte della paglia, l’ultimazione dei lavori di via Roma e la riqualificazione del centro, solo per citare quelli principali”. Il sindaco ha poi annunciato “la conclusione delle pratiche che porteranno, a stretto giro, all’acquisto del nuovo comando dei vigili, indispensabile per potenziare l’attività di sicurezza della Polizia municipale”.