“Voglio essere la Ferragni” e Rebecca a Il Collegio conquista il web

SESTO FIORENTINO – Boom di ascolti per “Il Collegio”: la prima puntata della quinta edizione in onda il martedì alle 21.20 su Rai Due ha fatto un debutto record che totalizza l’11,59% e 2.520.451 spettatori. E’ il miglior debutto di sempre e il miglior dato in share tra tutte le edizioni. Risultato che posiziona “Il Collegio” al terzo posto tra i programmi del martedi sera.

A seguire la prima attesa puntata anche molti sestesi che hanno sostenuto Rebecca Mongelli che ha colpito il web per la sua affermazione “voglio essere la Ferragni”. La giovanissima sestese Rebecca, seguita da moltissimi follower sul suo profilo Instagram e Facebook, ha seguito la trasmissione raccontando via social le storie legate a quell’esperienza.

Il Collegio è realizzato in collaborazione con Banijay Italia, “Il Collegio” è di fatto il programma leader del prime time sul pubblico under 15 anni: clamoroso l’exploit, infatti, nella classe di età 11-14 anni con uno share complessivo del 54,0%; in quella femminile tra gli 8 e i 14 anni il dato è del 51,9%, e arriva un risultato altrettanto rilevante dai teens con il 43,5%. “Il Collegio” conferma la propria capacità di attrazione nei confronti dei ragazzi e dei teenagers, proponendosi come programma più giovane di tutta l’offerta generalista.

Un successo confermato anche sui social dove, con oltre 338 mila interazioni, è stato il programma più commentato della serata, primo nei TT Italia e terzo nel TT mondiale (fonte Nielsen Italia).

Il Collegio 5 è stato girato durante l’emergenza sanitaria e precedentemente al Decreto Legge n.125 del 7.10.2020. Il rispetto di protocolli, studiati appositamente, ha permesso di raccontare le storie dei ragazzi e di portare a termine il progetto in sicurezza.