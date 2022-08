Volete fare un “viaggio” negli anni ’60? Sabato 27 alla Fiera di Lastra a Signa con la presentazione del libro “Profumo di boom”

LASTRA A SIGNA – Fra i tanti appuntamenti che fano parte del programma dell’Antica Fiera di Lastra a Signa, ce n’è uno che vi consigliamo di non perdere. E’ quello in programma sabato 27 agosto alle 18 in piazza Garibaldi nel corso del quale verrà presentato il libro scritto da Bruno Santini (nella foto) insieme […]

LASTRA A SIGNA – Fra i tanti appuntamenti che fano parte del programma dell’Antica Fiera di Lastra a Signa, ce n’è uno che vi consigliamo di non perdere. E’ quello in programma sabato 27 agosto alle 18 in piazza Garibaldi nel corso del quale verrà presentato il libro scritto da Bruno Santini (nella foto) insieme ad Alessandro Bini per le Edizioni Sarnus, intervistati nell’occasione da Alessandro Masti. E l’accompagnamento musicale, ovviamente in stile anni ’60, a cura di Paolo Cerri (ingresso libero). “Profumo di boom” il titolo della pubblicazione, ovvero un viaggio attraverso gli anni ’60, un dialogo tra il mondo di allora e quello attuale, tra ricordi, differenze e somiglianze. “E’ una sorta di seguito di “Si stava meglio quando si stava peggio?”, – spiega Santini – in “Profumo di boom” analizzo aspetti degli anni ’60 che hanno assonanze con l’oggi, tra quel periodo di boom e rinascita che ha caratterizzato quel fantastico periodo e la situazione attuale, con l’auspicio di ripartenza dopo il periodo buio del Covid”.