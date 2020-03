Voleva andare in mountain bike da Firenze a Signa: denunciato

FIRENZE – C’è chi ha dichiarato di dover andare al Meyer a prendere delle analisi, chi invece si è dato appuntamento lontano da casa per fare una passeggiata e chi voleva andare in mountain bike fino a Signa. Sono solo alcuni delle persone denunciate ieri dalla Polizia municipale fiorentina impegnata nei controlli sul rispetto delle disposizioni dei Dpcm in relazione alle misura di contenimento del Covid-19. Il primo intervento la mattina in via Pistoiese dove una pattuglia del distaccamento di Rifredi ha fermato un’auto in via Pistoiese. All’interno un uomo e una donna, con quest’ultima che prima ha sostenuto di doversi recare al Meyer per ritirare delle analisi della figlia di lui, cambiando poi versione più volte e alla fine sostenendo di non essere a conoscenza di dover limitare le uscite. Nel pomeriggio una pattuglia di Rifredi, sempre in via Pistoiese, ha fermato per controlli un ciclista in sella a una mountain bike e in abbigliamento tecnico sulla pista ciclabile che dal Ponte dell’Indiano arriva ai Renai. Alla richiesta di spiegazioni l’uomo, risultato distante da casa, ha risposto agli agenti di essere convinto che le ultime disposizioni fossero meno restrittive in materia di spostamenti. Insomma, aveva capito proprio tutto…