Volevano disfarsi di una tonnellata di scarti tessili: i Carabinieri forestali fermano due cinesi, sequestrato anche il furgone

FIRENZE – I Carabinieri Forestali della Stazione di Ceppeto (Sesto Fiorentino) hanno fermato due cinesi che trasportavano scarti tessili: sequestrato il furgone e una tonnellata di rifiuti. E’ successo nella tarda serata di ieri, durante un servizio mirato al contrasto della gestione e all’abbandono di rifiuti speciali. I Militari dell’Arma, infatti, hanno notato in via de Cattani, nel Comune di Firenze ma proprio al confine con la Piana, nei pressi di alcuni cassonetti per la raccolta di RSU, un furgone di colore bianco che, alla vista della pattuglia, ha ripreso la marcia a velocità sostenuta. Dopo un breve inseguimento sono riusciti a fermare il mezzo, condotto da una persona di nazionalità cinese insieme a una donna, anche lei di nazionalità cinese. All’interno del furgone erano presenti circa trenta sacchi neri contenenti scarti tessili, per un quantitativo stimato di 900 chilogrammi. Alla richiesta di fornire le dovute autorizzazioni che li abilitassero alla gestione dei rifiuti speciali in questione, però, i due non sono stati in grado di esibire nessun atto autorizzativo, nessuna iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali né il Formulario di identificazione dei rifiuti. Di conseguenza sono stati fermati per attività di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, punita dal Testo unico ambientale. L’automezzo e i rifiuti sono stati posti sotto sequestro e le due persone denunciate alla Procura della Repubblica di Firenze per gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.