Volley Club Le Signe, con la serie C si torna a sognare

SIGNA – Torna a sognare la prima squadra del Volley Club Le Signe guidata da Isabella Lotti. Tutto questo dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle scorse stagioni, frutto del lavoro di un gruppo di ragazze che, partite dalla Prima divisione, hanno conquistato ogni anno il passaggio nella categoria superiore fino a raggiungere lo scorso anno la tanto desiderata serie C. A conclusione di un campionato affrontato da neo promossa, con una rosa molto giovane e che ha concluso al secondo posto del girone, accedendo ai play-off per la promozione in B2, uscendo solo in gara 3 contro la compagine pisana che poi ha conquistato la promozione in B2. “Di più non potevamo chiedere, – dicono dal Volley Club Le Signe – naturalmente dopo una stagione così, anche quest’anno l’obiettivo è quello di fare bene e siamo sicuri che le nostre ragazze ce la metteranno davvero tutta per raggiungere gli obiettivi prefissati”.

E ancora: “Il campionato non sarà sicuramente una passeggiata perchè troveremo molte squadre allestite per la promozione, ma le nostre ragazze sono determinate a fare bene e sicuramente scenderanno sempre in campo dando il massimo, perchè così sono state abituate dal proprio coach”. “Siamo a un passo dall’inizio di questo campionato – aggiunge Isabella Lotti – e non vediamo l’ora di scendere in campo per misurarci con avversari sicuramente ben allestiti e agguerriti quanto noi; l’obiettivo principale è quello di una crescita, sotto tutti i punti di vista. Non siamo più le neopromosse della situazione come nella passata stagione, ma abbiamo ancora bisogno di acquisire sicurezze e consapevolezze nei nostri mezzi”.

“La squadra ha avuto dei nuovi innesti – conclude – e quindi sarà necessario trovare anche nuove dinamiche e nuovi equilibri. Ci aspettiamo di disputare una buona stagione, cercando gara dopo gara di crescere per arrivare a esprimere un gioco sempre più bello e fluido. Cercheremo di dare battaglia senza mai mollare tutte le volte che scenderemo in campo che ci farà capire, gradualmente, a quali traguardi possiamo ambire”.