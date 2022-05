Volley Club Le Signe, dopo la serie C anche il titolo regionale: “Semplicemente fantastiche”

SIGNA – Non finiscono di stupire le splendide ragazze della serie D del Volley Club Le Signe meritatamente promosse nella categoria superiore grazie a un’annata veramente entusiasmante che, con 22 vittorie su 22 partite giocate, hanno staccato il biglietto per la serie C, obiettivo centrato al primo tentativo. Un gruppo unito, coeso e fortemente motivato, […]

SIGNA – Non finiscono di stupire le splendide ragazze della serie D del Volley Club Le Signe meritatamente promosse nella categoria superiore grazie a un’annata veramente entusiasmante che, con 22 vittorie su 22 partite giocate, hanno staccato il biglietto per la serie C, obiettivo centrato al primo tentativo. Un gruppo unito, coeso e fortemente motivato, cresciuto giorno dopo giorno sotto la sapiente guida dello staff tecnico Lotti-Tonini, ragazze che hanno saputo mantenere l’umiltà e la concentrazione necessaria ma soprattutto la consapevolezza di chi sa che il percorso di crescita necessario per aumentare il proprio bagaglio personale, passa sicuramente per il duro lavoro quotidiano e la condivisione con le proprie compagne di un obiettivo comune. Tutto questo poteva già essere più che sufficiente per “montarsi la testa” e terminare una fantastica stagione ma questo modo di essere non è conforme al carattere delle atlete signesi e ai dettami dei loro allenatori. E quindi, non appagate dai risultati ottenuti, si sono presentate in grande spolvero all’appuntamento che le ha viste contrapposte alle prime classificate degli altri due gironi per decretare i campioni regionali di categoria. L’esperienza e la conoscenza della pallavolo dello staff tecnico è stata determinante per la preparazione delle due partite che ha visto capitan Bandini e compagne contrapposte a due squadre di tutto rispetto, meritatamente vincitrici dei rispettivi gironi con un percorso molto simile al nostro. Due squadre molto esperte, con due vecchie conoscenze di coach Lotti, palleggiatori che con la loro esperienza hanno saputo guidare le loro squadre alla vittoria.

Troppo navigata coach Isabella per cadere nella trappola che squadre più esperte sanno tessere e “il rischio – spiegano dal Volley Club Le Signe – che le nostre giovani atlete potessero essere le vittime sacrificali designate, era veramente concreto. Niente di tutto questo, non le nostre ragazze che si sono preparate con scrupolosa attenzione seguendo le preziose indicazioni dei loro allenatori. Il risultato del campo, con un perentorio 3-2 in quel di Riotorto e un più netto 3-1 fra le mura amiche contro Carpediem Pontassieve, ha decretato come campioni regionali le “terribili giovincelle” delle Signe che, per nulla intimorite, hanno portato a casa un altro grande risultato dimostrando grandi capacità ma soprattutto una buona maturità che le fa affacciare alla prossima stagione sportiva di serie C, consapevoli che, anche se sarà una annata impegnativa, hanno tutti i mezzi per competere nel torneo. Forse questa può sembrare una disamina della stagione fatta “a caldo”, ma chi pensa a una esagerazione dei toni, è perché non ha avuto l’onore e il privilegio di vivere quotidianamente a stretto contatto con queste splendide ragazze, appassionate di questo sport, poco propense a tirarsi indietro davanti agli ostacoli e a porgere la guancia agli avversari ma soprattutto grandi lavoratrici con doti umane pazzesche”.

Un gruppo unito, sincero e leale del quale la società, giustamente orgogliosa, ha grande stima e rispetto per ciò che hanno fatto e per il buon esempio che con il loro modo di comportarsi danno alle atlete più piccole che guardandole e seguendole possono sicuramente trarne dei grandi insegnamenti. Da aggiungere a questo punto c’è rimasto davvero poco, come conferma la presidente della società Dania Fabiani che, riportando il pensiero della dirigenza, si unisce al coro di complimenti per queste ragazze estendendo il proprio ringraziamento a tutte le atlete “che hanno affrontato la stagione con grande impegno e dedizione, cosa che ripaga con gli interessi gli sforzi e l’impegno che quotidianamente vengono fatti per portare avanti il movimento pallavolistico nella Piana alimentando la voglia e l’entusiasmo per ciò che viene fatto per la comunità. La pallavolo a Signa e Lastra a Signa è davvero una bella realtà che, con umiltà e tanto impegno, cresce giorno dopo giorno con l’intento di creare un ambiente sano e coinvolgente dove le “giovani leve” possano incontrarsi e coltivare la loro passione. E queste sono ragazze semplicemente fantastiche”.