Volley Club Le Signe, la presentazione delle squadre è con la “Certificazione di qualità” della Fipav: è un “vivaio” che cresce bene

SIGNA – Presentazione in grande stile, a Villa Alberti, delle squadre del Volley Club Le Signe. Un appuntamento che ha visto la presenza dei vice-sindaci e assessori allo sport del Comune di Signa e del Comune di Lastra a Signa, Marinella Fossi e Leonardo Cappellini, oltre a Massimo Campigli, presidente del consiglio comunale signese. Tanti davvero i presenti, davanti ai quali hanno sfilato tutte le atlete della storia società delle Signe, partendo dal Minivolley, che nel periodo post Covid ha avuto una crescita esponenziale di iscrizioni, passando alle squadre Under 12 ,Under 14, Under 16, Under 18 che disputa anche il campionato di Seconda divisione, per finire con la prima squadra che invece prende parte al campionato regionale di serie C, guidata da Isabella Lotti, che è anche direttore tecnico della società. Nel corso della presentazione, i dirigenti del Volley Club Le Signe hanno mostrato inoltre il riconoscimento ricevuto dalla Fipav, ovvero la “ Certificazione di qualità per l’attività giovanile “ per il periodo che va dal 2022 al 2024, attestato che viene consegnato a tutte le società che operano nel settore giovanile con serietà e impegno, ottenuto grazie al lavoro dei tecnici che mettono a disposizione delle atlete la loro esperienza e conoscenza per l’insegnamento della pallavolo. Una bella festa, quindi, tanti momenti di condivisione e che hanno permesso a tutti di conoscere la vera realtà del Volley Club Le Signe, che negli ultimi anni ha dimostrato in modo evidente la propria crescita, non solo sul campo.