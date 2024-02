Volley, esordio in A1 per il giovanissimo Menchetti

PRATO – Un pratese al PalaPanini. Grande soddisfazione in casa Kabel Volley Prato per l’esordio di Federico Menchetti con la prestigiosa maglia del Modena Volley. Il classe 2007, approdato in maglia gialloblù l’estate scorsa, è infatti stato convocato da coach Giuliani per la settima giornata di ritorno di Superlega che si è disputata domenica sera […]

PRATO – Un pratese al PalaPanini. Grande soddisfazione in casa Kabel Volley Prato per l’esordio di Federico Menchetti con la prestigiosa maglia del Modena Volley. Il classe 2007, approdato in maglia gialloblù l’estate scorsa, è infatti stato convocato da coach Giuliani per la settima giornata di ritorno di Superlega che si è disputata domenica sera e che ha visto di fronte Valsa Group Modena e Cisterna Volley. Sfida terminata 3-0 (25-18, 25-18, 25-21) per i padroni di casa e che a Prato è stata seguita con particolare attenzione per l’esordio del giovane libero, che fino alla stagione scorsa vestiva ancora la maglia della Kabel. Esordire al PalaPanini, “il palazzetto” del volley per il nostro paese, ed a fianco di campionissimi come il regista della nazionale brasiliana Bruno, il cubano ed ex azzurro Juantorena ed il centrale serbo Stankovic è un’esperienza che siamo convinti Federico si porterà dentro per sempre e che riempie di orgoglio l’intera famiglia del Volley Prato