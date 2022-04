Volley: grande successo per il Trofeo dei Territori della Toscana – AeQuilibrium Cup 2022. “Doppiette” del C.T. Firenze e del C.T. Basso Tirreno

CAMPI BISENZIO – Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Montaione, negli impianti sportivi della Città Metropolitana di Firenze hanno ospitato Il meglio della pallavolo giovanile regionale, a distanza di tre anni dall’ultima edizione: il “Trofeo dei Territori” della Toscana riservato alle rappresentative giovanili dei rispettivi comitati: C.T. Etruria, C.T. Appennino Toscano, C.T. Basso Tirreno e C.T. Firenze. Un ritorno che ha portato con sé una grande novità: Aia AeQuilibrium, partner dei tornei in tutta Italia. E così Gambassi Terme, Castelfiorentino, Certaldo e Montaione, nel cuore del verde del circondario Empolese-Valdelsa hanno ospitato il massimo evento giovanile di pallavolo regionale che per due giorni, il 24 e 25 aprile, ha messo a confronto le selezioni territoriali Under 13 e Under 14 femminile e Under 14 e Under 15 maschile, in due giornate di gare con la formula della Final Four.

Al termine della due giorni di pallavolo il C.T. Firenze per le categorie femminili e il C.T. Basso Tirreno nel maschile hanno centrato la “doppietta” e si sono aggiudicati gli ambiti trofei. Tanti i ragazzi e le ragazze, insieme alle loro famiglie, che hanno dato vita a una competizione in cui la passione per il volley l’ha fatta da padrona. Ingente l’organizzazione curata dal presidente del C.R. toscano Giammarco Modi con la collaborazione dei consiglieri regionali delle società del territorio dell’Unione Volley Valdelsa (Pallavolo Il Giglio di Castelfiorentino, ASD Olimpia Volley di Gambassi Terme, Polisportiva Montaione 95 Volley e dell’AP Pallavolo Certaldo) oltre che della presidente Claudia Frascati del C.T. del territorio organizzatore. Numerose e graditissime le presenze nelle due premiazioni delle ragazze e ragazzi dei quattro comitati e degli arbitri. Presente il segretario generale della Federazione, Stefano Bellotti, il consigliere federale Elio Sità, il sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti, gli assessori allo sport dei Comuni di Certaldo, Castelfiorentino, Gambassi Terme e Montaione che hanno concesso il patrocinio al torneo insieme al Coni Toscano. Infine un grazie a tutti dalla Fipav Toscana e l’appuntamento alla AeQuilibrium Cup 2023.