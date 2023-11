Volley, il Calenzano vince facile con la Savino Del Bene: adesso la classifica fa meno paura

CALENZANO – Un buon Calenzano batte la Savino Del Bene per 3-1 e si guadagna una posizione tranquilla in classifica. Primo set con il sestetto delle ultime uscite: Gagli in regia con De Stefano in diagonale, Poggi e Falseni in posizione 4, Grosso e Anastasia Tasselli al centro con libero Ermini. Parziale equilibrato con la […]

CALENZANO – Un buon Calenzano batte la Savino Del Bene per 3-1 e si guadagna una posizione tranquilla in classifica. Primo set con il sestetto delle ultime uscite: Gagli in regia con De Stefano in diagonale, Poggi e Falseni in posizione 4, Grosso e Anastasia Tasselli al centro con libero Ermini. Parziale equilibrato con la Savino molto intraprendente che mette in difficoltà il muro-difesa rossoblu, nel finale esce l’esperienza e Grosso mette a terra il punto del 25-23. La Savino non si arrende, e gioca una bella pallavolo, Beconi inserisce Foggi per De Stefano, ma le avversarie hanno un altro ritmo e chiudono con il punteggio di 25-20 il secondo set. Da qui in poi, però, c’è spazio solo per l’Emmegel che è perfetto in tutti i fondamentali: 25-14 è il punteggio del terzo set ma anche lo specchio dell’incontro. Quarto ancora con più divario: 16-4 firmato Tasselli, poi arriva il 25-9 definitivo.