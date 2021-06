Volley: Virginia Ristori Tomberli è la nuova schiacciatrice del Marsala Volley in serie A2

CAMPI BISENZIO – Arriva da Campi Bisenzio la nuova schiacciatrice della Sigel Marsala, che milita nel campionato di serie A2 di pallavolo. Si tratta di Virginia Ristori Tomberli, 22 anni, che raggiunge la Sicilia forte dell’esperienza accumulata nei cinque campionati di B1, gli ultimi quattro dei quali disputati con la formazione pisana del Fgl Castelfranco. Buone capacità sia in attacco che in difesa, la giovanissima atleta campigiana si appresta a vivere in assoluto la prima esperienza pallavolistica lontano da casa. Con l’ingaggio della Ristori Tomberli cresce così il numero di giocatrici toscane presenti nel roster: infatti, alla Sigel Marsala ritroverà la signese Aurora Pistolesi. Le due, entrambe del 1999, sono state compagne di squadra nella Under 13 del Volley Club Le Signe.

I primi passi nel mondo del volley però li ha mossi con la Pallavolo Bacci Campi, per poi spostarsi all’età di 12 anni nel Volley Club Le Signe aggregandosi al gruppo della sua età che era l’Under 13, dove è rimasta fino al primo anno di Under 16. In quegli anni ha disputato le prime finali nazionali Under 14 e il campionato di serie D, in concomitanza al primo anno di Under 16. Successivamente, si è spostata a livello giovanile nella Asp Pallavolo Montelupo dove ha finito il percorso under disputando altre tre volte le finali nazionali ed effettuando rispettivamente il primo anno il campionato di serie C con la Bacci Campi, il secondo la B2 con la ASD Pallavolo Sestese e il terzo e ultimo la B1 con la CS San Michele Firenze Volley. Terminato il percorso giovanile, è stata tesserata nella ASD Pallavolo Castelfranco, dove ha preso parte al campionato di B1 vestendo quella maglia per quattro anni.