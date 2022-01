Volontari cercasi: appello della Croce Rossa Italiana

SESTO FIORENTINO – Cercasi nuovi volontari: l’appello arriva dalla Croce Rossa per rispondere alle necessità dell’area di Sesto Fiorentino e Calenzano. Il corso di formazione per volontari inizierà il 25 gennaio e terminerà il 15 febbraio, con l’esame finale. Le lezioni teoriche si terranno presso l’Auditorium Sandro Pertini in via Paganini 16 e mentre prove […]

SESTO FIORENTINO – Cercasi nuovi volontari: l’appello arriva dalla Croce Rossa per rispondere alle necessità dell’area di Sesto Fiorentino e Calenzano. Il corso di formazione per volontari inizierà il 25 gennaio e terminerà il 15 febbraio, con l’esame finale. Le lezioni teoriche si terranno presso l’Auditorium Sandro Pertini in via Paganini 16 e mentre prove pratiche e i relativi esami nella Sede dell’Unità Territoriale CRI di Sesto in piazza Galvani 8.

Tutti possono diventare volontari, l’unica caratteristica richiesta è quella di avere a disposizione del tempo da dedicare al servizio. Per effettuare la richiesta di iscrizione al corso, sarà necessario registrarsi sul portale https://gaia.cri.it/registrati/aspirante/ fornendo i dati richiesti. A causa delle norme anti Covid-19 il numero massimo dei partecipanti è limitato a 26 e sarà data la precedenza a coloro che abitano o lavorano a Sesto Fiorentino o nelle zone limitrofe quali Calenzano, Campi Bisenzio, Castello, Novoli, Rifredi. Il termine ultimo per iscriversi è il 20 gennaio. Per la partecipazione al corso è obbligatorio il Green Pass rafforzato in corso di validità (cosiddetto “Super Green Pass”).

I principali argomenti del corso saranno storia, Principi, valori e specificità dell’Associazione e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e della sua azione; Diritto Internazionale Umanitario; primo soccorso e manovre salvavita; salute e sicurezza; orientamento ai servizi.

Il corso si conclude con un esame teorico-pratico sugli argomenti trattati, comprese le manovre di primo soccorso, e saranno ammessi agli esami solo coloro che frequenteranno almeno l’80% delle ore previste.

Il neo volontario CRI potrà svolgere tutte le attività che non necessitano di uno specifico percorso formativo, previa valutazione dell’idoneità psico-fisica. Lo svolgimento delle altre attività (come il servizio in ambulanza o la Protezione Civile) è subordinato alla frequenza di specifici corsi abilitanti.

Tutte le informazioni dettagliate sulle attività dell’Unità Territoriale di Sesto Fiorentino sono disponibili sulla pagina https://crifirenze.it/sestofiorentino/.

La maggior parte degli appuntamenti saranno la sera, a partire dalle 20 oppure nel week end: le lezioni si svolgeranno presso l’Auditorium Sandro Pertini, sede della Protezione Civile del Comune di Sesto Fiorentino in Via Paganini, 16, mentre le prove pratiche e relativi esami sulle Manovre Salvavita si svolgeranno presso la Sede dell’Unità Territoriale CRI di Sesto Fiorentino, in piazza Galvani, 8.