Volontari di Volt presenti alla Gkn per preparare i pasti

SESTO FIORENTINO – Due volontari di Volt, Lorenzo Stefani ed Alessandro Mileti, si sono recati di persona ai cancelli della Gkn dove ci sono i lavoratori in presidio per il licenziamento avvenuto tramite mail, per mostrare la loro solidarietà agli operai in lotta. Una delegazione, si legge in una nota di Volt “è stata presente allo sciopero dell’area metropolitana che si è svolto in piazza Santa Croce a Firenze, mentre altri due volontari, Paolo Zerini e Filippo Canali, si sono resi disponibili per preparare e consegnare la cena ai licenziati della Gkn che stazionano all’interno della fabbrica, affiancando i volontari dell’Unione Operaia di Colonnata che già in altre occasioni hanno compiuto gesti simili di solidarietà”.