Volt Firenze aderisce all’appello lanciato dal sindaco Falchi

SESTO FIORENTINO – Sono questi giorni di incontri, sempre più virtuali, tra forze politiche in previsione delle prossime elezioni comunali del 2021. Al termine di un giro di consultazioni con tutte le forze politiche dell’arco progressista e con il M5S, Volt Firenze ritiene di essere in sintonia con l’impegno congiunto già manifestato pubblicamente da alcune di esse per un confronto aperto e costruttivo che abbia al centro il bene comune dei cittadini di Sesto Fiorentino. E Volt Firenze aderisce all’appello lanciato dal sindaco Lorenzo Falchi.

“Aderiamo volentieri anche noi – conferma Alessandro Mileti, coordinatore di Volt Firenze – all’appello lanciato dal sindaco Falchi a riunirci tutti intorno a un tavolo per ascoltare i sestesi e per parlare insieme di risposte efficaci e lungimiranti. Siamo convinti che di fronte alla situazione attuale i cittadini chiedano il superamento delle divisioni che hanno contraddistinto le ultime elezioni amministrative. Per farlo serve il dialogo, che è mancato fino ad oggi a Sesto Fiorentino e che noi, come partito che si affaccia per la prima volta nel comune, vogliamo mettere al centro del nostro impegno politico sul territorio”.

Volt, si legge nella nota del partito “è il partito progressista europeo, attivo in Italia dal 2018 e presente con lo stesso simbolo e la stessa visione in 29 paesi. Può contare in tutta Europa su oltre 25mila volontari, ha eletto un proprio rappresentante al Parlamento Europeo nel 2019 e numerosi consiglieri comunali in molti stati dell’Unione, tra cui l’Italia, con in primo piano il vice sindaco di Matera”.

“Volt Toscana – prosegue la nota – era presente anche alle regionali nella lista ‘Svolta!’ a sostegno di Eugenio Giani, all’interno della quale ha lottato per il superamento delle divisioni del centrosinistra e per scongiurare il rischio della vittoria di una destra inadeguata e senza un’idea di futuro. Obiettivo meritatamente raggiunto. Ed è in quest’ottica che Volt Firenze vuole dare il proprio contributo anche in vista delle prossime elezioni amministrative a Sesto Fiorentino”.