Volt “La tramvia deve passare dal Polo Scientifico e non sfiorarlo” e si unisce alla proteste degli studenti

SESTO FIORENTINO – “La tramvia deve passare dal Polo Scientifico e non sfiorarlo, non si possono sacrificare ancora una volta la ricerca e l’istruzione per i decenni a venire in cambio di pochi minuti di tragitto in meno”. E’ quanto afferma, in una nota, Volt Firenze che si è unita “alle proteste del personale del Polo e degli studenti e dipendenti universitari che non accettano di vedere sacrificato ancora una volta un reale collegamento del Polo con le città in cambio di pochi minuti di differenza sul percorso tramviario, un’altra strada è possibile”.

“Il progetto della tramvia a Sesto Fiorentino era partito anche con lo scopo di risolvere il decennale problema dei collegamenti tra il Polo Scientifico e Tecnologico e le città a cui è legato, Firenze e Sesto Fiorentino. – prosegue la nota di Volt – La proposta di estendere una staffa solo fino al nuovo Liceo Scientifico Agnoletti e di relegare i collegamenti col Polo all’uso di navette non è solo un sconvolgimento dei progetti originari ma crea un evitabile aumento di mezzi su gomma (peraltro non è chiaro se saranno almeno elettrici), personale necessario e quindi costi economici e ambientali. Inoltre, questa scelta non considera il fatto che se il Liceo resta chiuso per il periodo estivo lo stesso non si può dire del Polo Scientifico ed è quindi ulteriormente poco lungimirante privilegiare una fermata di fronte al Liceo piuttosto che rivolgersi all’utenza del Polo”.