SESTO FIORENTINO – Volt lancia la campagna “Vivo, Lavoro, Voto” anche a Sesto Fiorentino permportarla come valore aggiunto nella corsa per le elezioni comunali di Sesto Fiorentino, dove sosterrà il sindaco Falchi. “Una battaglia – si legge in una nota di Volt – che vuole essere di tutti, soggetti politici, associazioni e semplici cittadini che credono all’integrazione come valore morale e sociale per le nostre comunità cittadine.

“Al 1 gennaio 2019, gli stranieri extra-UE residenti in Italia erano 3,7 milioni. – spiega Volta – Di questi 1 milione sono figli di genitori stranieri, le seconde generazioni che hanno frequentato scuole italiane e parlano l’italiano come madrelingua. Persone saldamente radicate nel territorio che lavorano, pagano le tasse, studiano, eppure non godono né della cittadinanza, né del diritto di voto. In passato alcuni comuni aveva tentato di garantire loro questo diritto facendo appello agli articoli 48 e 51 della Costituzione, ma il Consiglio di Stato aveva dato loro torto in quanto questi articoli legano il voto alla cittadinanza. Esistono però precisi riferimenti normativi nei quali il Parlamento Europeo “raccomanda agli Stati membri di estendere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali e del Parlamento europeo a tutti i cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell’Unione Europea da almeno tre anni”.

“È il momento di tradurre tutto questo in pratica.” – chiosa il coordinatore di Volt Firenze, Alessandro Mileti. “La costruzione di una repubblica federale europea fondata sulla piena cittadinanza per tutti i suoi cittadini e cittadine oltre ogni appartenenza è la battaglia quotidiana di Volt in tutti i territori, da Sesto Fiorentino a Milano a Berlino”.

“Ci impegneremo anche a Sesto Fiorentino per promuovere la campagna” – aggiunge Filippo Canali, firmatario per Volt del documento programmatico della coalizione di centrosinistra che sostiene il Sindaco Falchi. “Durante i prossimi sabato mattina saremo presenti in centro con degli stand informativi. Accoglieremo chiunque volesse aiutarci o semplicemente saperne di più”.