Volt “Oggi non misuriamo il frutto del nostro lavoro nel territorio sulla base del risultato elettorale”

SESTO FIORENTINO – “Oggi non misuriamo il frutto del nostro lavoro nel territorio sulla base del risultato elettorale”, ha commentato il coordinatore di Volt Firenze, Alessandro Mileti. “Volt crede nel cambiamento in positivo attraverso l’impegno anche fuori dalle istituzioni – prosegue Mileti – e sappiamo di aver seminato delle buone idee e una visione diversa della politica, che continueremo a coltivare e diffondere”.

Più di un anno fa, prosegue la nota di Volt “Volt non esisteva a Sesto Fiorentino e probabilmente molti sestesi non lo conoscevano nemmeno”.

“È per questo che l’impegno di Volt in città non finisce dopo le elezioni. – prosegue Lorenzo Stefani – Continueremo a dialogare con il sindaco Falchi e la sua nuova amministrazione, a lavorare per invitare sempre più cittadine e cittadini ad unirsi al nostro partito paneuropeo. “Siamo convinti che a Sesto Fiorentino, in Toscana e nel resto del continente sia necessario allargare i nostri orizzonti per costruire insieme un futuro migliore per tutte e tutti, partendo dalle migliori pratiche condivise con tutta Europa: un #FuturoMadeInEurope”.

“Grazie a tutti per questa bellissima avventura che ho vissuto chiamata campagna elettorale” commenta Ilaria Vangi “Grazie agli amici della nostra coalizione, grazie anche a chi era dall’altra parte, nonostante non la pensassimo nello stesso modo, ma soprattutto grazie alle persone che ci hanno ascoltato, a chi ha partecipato e a chi ha votato e sostenuto Volt”.