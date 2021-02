Volt per Sesto Fiorentino condanna l’atto vandalico contro la sede del PD

SESTO FIORENTINO – Condanna dell’atto vanalico contro la sede del PD arriva da Volt per Sesto Fiorentino. “Volt per Sesto Fiorentino – si legge in una nota – condanna il grave atto di intolleranza perpetrato contro la sede del PD Sesto, che è stata imbrattata da scritte ingiuriose”. Nel messaggio di solidarietà di Volt per […]

SESTO FIORENTINO – Condanna dell’atto vanalico contro la sede del PD arriva da Volt per Sesto Fiorentino. “Volt per Sesto Fiorentino – si legge in una nota – condanna il grave atto di intolleranza perpetrato contro la sede del PD Sesto, che è stata imbrattata da scritte ingiuriose”.

Nel messaggio di solidarietà di Volt per Sesto Fiorentino inviato ai rappresentanti del PD si sottolinea la motivazione “Non tanto per la vernice, – si legge – quella si lava facilmente, ma per le parole ingiuste contro il sacrifico e l’impegno genuino che quelli come voi e noi mettono al servizio della comunità facendo politica dal basso’. Parole chiare e nette che condividono il pensiero di tutti i volontari del partito europeista e progressista”.