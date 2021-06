Volt per Sesto Fiorentino tra incontri online e trekking a Monte Morello

SESTO FIORENTINO – Incontri online e in presenza per Volt per Sesto Fiorentino. Dopo l’incontro online su Facebook dal titolo “ZAN ZAN ZAN! Chi ha paura del DDL Zan?” in cui sono stati ospiti Marco Filippini, Presidente Love My Way, Francesca Romana D’Antuono, Coordinatrice nazionale pubbliche relazioni di Volt Italia e Matteo Mammini, avvocato specializzato […]

SESTO FIORENTINO – Incontri online e in presenza per Volt per Sesto Fiorentino. Dopo l’incontro online su Facebook dal titolo “ZAN ZAN ZAN! Chi ha paura del DDL Zan?” in cui sono stati ospiti Marco Filippini, Presidente Love My Way, Francesca Romana D’Antuono, Coordinatrice nazionale pubbliche relazioni di Volt Italia e Matteo Mammini, avvocato specializzato in diritti LGBTI+, domenica scorsa ha organizzato assieme al CAI Sesto ed all’associazione La Racchetta, il primo trekking culturale a Monte Morello.

Il percorso, accessibile a persone di ogni età, ha visto varie tappe in luoghi tipici, come la Burraia e il memoriale ai caduti della strage degli Scollini, dove ogni volta i membri di Volt per Sesto Fiorentino hanno fatto delle letture inerenti l’Europa, la cittadinanza attiva e la lotta per i diritti. I partecipanti sono intervenuti a loro volta con racconti di esperienze familiari legate a quei luoghi, con consigli di letture e ricordando il ruolo fondamentale delle donne nella Resistenza. Le letture sono state fatte da Irene Guerrini, Pietro Massai, Gianfranco Molino e Lorenzo Stefani mentre il presidente del CAI di Sesto Fiorentino Stefano Rolle ha fornito informazioni e curiosità del luogo ricordando al contempo il fondamentale ruolo del CAI nella manutenzione dei percorsi sul Monte Morello.