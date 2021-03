Volt Sesto Fiorentino e la campagna “ChiamataAlleArti”

SESTO FIORENTINO – Volt per Sesto Fiorentino, nell’ambito della campagna #ChiamataAlleArti di Volt Italia, ha promosso l’evento online che si è svolto mercoledì sera sul teatro e il mondo dello spettacolo a Sesto Fiorentino insieme all’attrice Monica Bauco, al regista Dimitri Milopulos, all’attore e attivista Sandro Stefanini e al prestigiatore Francesco Micheloni.

“Scopo dell’evento – si legge nella nota di Volt – è stata la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle difficoltà che il settore sta vivendo in questo periodo di pandemia e su quali azioni sono state intraprese a livello locale e nazionale per dare sostegno ai lavoratori dello spettacolo. Volt da questo punto di vista si è impegnata a lavorare in collaborazione con l’onorevole Gribaudo alla proposta di legge da lei promossa in parlamento per migliorare l’attuale legislazione a supporto della categoria.

Il riconoscimento del lavoro artistico come professione di pari dignità è necessario per equità sociale verso queste lavoratrici e lavoratori ed è un elemento importante verso il rilancio della cultura in Italia”.