Volt Sesto Fiorentino firma per la proposta di legge contro la propaganda fascista

SESTO FIORENTINO – I rappresentanti di Volt per Sesto Fiorentino hanno depositato ieri 6 febbraio le loro firme aderendo alla raccolta firme in favore della proposta di legge contro la propaganda fascista, promossa dal sindaco di Stazzema, Maurizio Verona. I rappresentanti territoriali del partito progressista paneuropeo Volt, Lapo Parigi e Filippo Canali, si sono recati presso la sede temporanea organizzata al Circolo Arci La Costituzione a Quinto Basso, e nei prossimi giorni quelli fiorentini andranno a Palazzo Vecchio, testimoniando il proprio sostegno a questa iniziativa per l’inasprimento e ampliamento delle pene già previste dall’ordinamento italiano.

“Secondo il rapporto annuale dell’Europol sul terrorismo in Europa pubblicato lo scorso giugno Francia, Belgio e Slovenia hanno registrato l’emergere di gruppi paramilitari di estrema destra e anche i recenti fatti di cronaca in Italia sono allarmanti. Aderire a questa iniziativa non è un atto di testimonianza storica – ha commentato il coordinatore di Volt Firenze, Alessandro Mileti – ma di tutela del futuro della nostra democrazia”.

“Questa iniziativa – si legge in una nota di Volt – è un ulteriore momento di presenza del partito su Sesto Fiorentino all’indomani della chiusura dei tavoli tematici online voluti dal sindaco Lorenzo Falchi, ai quali Volt ha partecipato presentandosi alla cittadinanza e alle realtà del territorio e contribuendo con proposte concrete. Ascolto, dialogo e impegno per una politica migliore sono le armi più potenti contro ogni deriva antidemocratica”.