Volt Sesto Fiorentino presenta il programma elettorale in tre lingue: italiano, inglese e rumeno

SESTO FIORENTINO – Un programma elettorale in tre lingue: italiano, inglese e rumeno. E’ quanto ha fatto Volt per Sesto Fiorentino che, si legge in una nota “crede nell’inclusività e nella collaborazione tra i popoli”.. La traduzione del programma è stata frutto della collaborazione con altri capitoli nazionali di Volt, che ricordiamo essere un partito paneuropeo, in particolare con il sostegno di membri di Volt Romania.

“La scelta di tradurre non solo in inglese, lingua internazionale per antonomasia, – si legge nella nota di Volt – ma anche in rumeno è stata guidata dalla nutrita presenza di cittadini europei di origine rumena presenti nel nostro territorio, che Volt ha voluto coinvolgere nella scelta della prossima amministrazione comunale venendo loro incontro con un programma più facilmente comprensibile e pertanto inclusivo.

Lorenzo Stefani di Volt afferma a tal proposito che “la democrazia si basa sulla partecipazione di cittadine e cittadini alla vita pubblica, è quindi fondamentale includere chi vive in una comunità alla scelta di chi si offre di guidarla e amministrarla, facilitando la comprensione delle proposte e dei programmi”. Il programma di lista di Volt per Sesto Fiorentino è liberamente consultabile al seguente link: https://volt.link/programmavoltsesto.