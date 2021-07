Volt Sesto Fiorentino presenta la lista dei candidati e il programma

SESTO FIORENTINO – Paolo Zerini, Ilaria Vanni, Lorenzo Stefani, Filippo Canali, Lapo Parigi; sono i candidati di Volt Sesto Fiorentino alle prossime elezioni amministrative di autunno. Capolista è Paolo Gerini. La lista sostiene la candidatura del sindaco Lorenzo Falchi. Ieri sera la presentazione da parte del gruppo sestese anche del programma. “Siamo nati nel 2017 da tre ragazzi contro la Brexit – ha detto Elisa Meloni – e nel 2018 si è formato un primo gruppo a Bologna ad oggi Volt Italia è presente in molte città. Siamo europeisti ed ecologisti”.

Cinque i punti sui quali si sofferma il programma di Volt Sesto Fiorentino: progettare tutti insieme ovvero ascolto dei cittadini alla realizzazione del progetto come, dicono i candidati di Volt, la rigenerazione urbana può essere affrontata meglio con la partecipazione di tutti; un altro punto è la Green City Accord ovvero per acqua. aria, biodiversità e circolare, dicono a Volt “aderiamo al patto delle città europee per condividere obiettivi e pratiche e migliorare questi ambiti”.

Il turismo ecosostenibile è un altro punto del programma: “Piana, Monte Morello, ceramica, ecogastronomia: Sesto ha i mezzi per creare il turismo del futuro slow e sostenibile” e poi “Potere ai giovani” per sostenere uno spazio di confronto e azione, gestito dai giovani per i giovani “un laboratorio di idee e azioni – sostiene Volt – per il futuro della comunità e un filo diretto con l’Europa”. Per concludere con Sesto in Europa; “un contributo – conclude Volt – delle città alle reti di cooperazione e ai progetti per la Repubblica d’Europa che stiamo costruendo”: