Vuoi imparare a suonare uno strumento e non sai come fare? Domenica 22 la Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa ti aspetta a Villa Castelletti

SIGNA – Vuoi imparare a suonare uno strumento e magari a condividere la tua passione anche con altre persone? Allora non puoi mancare all’Open Day che la Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa ha organizzato per domenica prossima, 22 gennaio, a Villa Castelletti (nella locandina che pubblichiamo trovate tutte le informazioni necessarie). Con un’attenzione particolare per […]

SIGNA – Vuoi imparare a suonare uno strumento e magari a condividere la tua passione anche con altre persone? Allora non puoi mancare all’Open Day che la Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa ha organizzato per domenica prossima, 22 gennaio, a Villa Castelletti (nella locandina che pubblichiamo trovate tutte le informazioni necessarie). Con un’attenzione particolare per i più piccoli, a cui sono riservate merenda e gadget che, chissà, aiuteranno a trovare qualche musicista del futuro. Perché “se hai sempre avuto ammirazione vedendo passare e suonare una banda, – come si legge sulla pagina Facebook della Filarmonica – se sei stato sempre attratto dagli splendidi ottoni, ma non sai suonare e non sai come cominciare, questa è la tua opportunità. All’Open Day puoi sentire, provare e fare tutte le domande che vuoi ai maestri, solo così ti accorgerai con stupore come sia facile iniziare con la Filarmonica Giuseppe Verdi”.